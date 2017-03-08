另一降血脂藥傳有偽藥 3招辨真偽

降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥風波，媒體報導另一款降血脂藥「力清之」疑也有偽藥，生產該藥的台灣田邊製藥公司今天表示，為讓患者安心吃藥，可用3招辨別藥品真偽。

台灣田邊製藥公司指出，至今並未接獲檢調單位通知「力清之」藥品遭受偽藥波及，目前正積極查證相關消息中，不過為讓患者安心吃藥，提供從錠劑外觀、顏色，包裝鋁箔片及外盒等3種辨識原廠藥的方式，供民眾參考。

台灣田邊製藥表示，原廠「力清之」的藥丸外觀偏粉紅色，錠劑正面有「Kowa 202」字樣，背面中間有一弧度切痕，方便患者剝半使用。

打開外盒後，每一鋁箔片包裝有14錠，每錠的鋁箔片背面皆印有商品條碼，條碼號碼為「4710836393202」；外盒側面印有製造日期及製造批號，製造批號下方有一括弧，血著外盒製造的流水號，每盒都有其各自的流水號，可追查販售對象及相關資訊。

民眾如有疑問，可撥打台灣田邊製藥的服務專線0800058968，接聽時間為週一至五上午9時至下午5時，或至公司官網查詢。1060308

(中央社)