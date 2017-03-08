前主播胡雪珠 接中視總經理

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前中視總經理趙善意今年2月底離職，中視今天宣布由中視慈善愛心基金會董事長胡雪珠接任總經理。胡雪珠曾是中視主播，媒體資歷豐富。

中國電視事業股份有限公司前任總經理趙善意上任不滿兩年，今年2月以個人生涯規劃為由，請辭總經理一職，趙善意2月底離職。

今天下午台灣證券交易所重大訊息公告，經中視董事會決議，聘任胡雪珠擔任新任總經理及發言人。中視表示，僅有證交所重大訊息公告，不再另作回應。

胡雪珠曾是中視主播，經歷包括中視新聞部經理、中視副總經理兼新聞部總監、旺台兩岸互信基金會執行長等職，媒體資歷相當豐富。1060308

(中央社)