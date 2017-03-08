傳菊轟黨 府黨口徑一致：不是事實
媒體報導「小英官邸午宴變調 陳菊怒轟黨中央」，總統府今天說，媒體報導的部分並不是事實；對於立委陳明文說，陳菊當天的語氣是激動一點，總統府回以「尊重委員的感受」。
週刊今天報導，2月27日總統蔡英文請各派系要角到官邸用餐，陳菊當天當著蔡總統的面砲轟黨中央，指有人說她在這次農漁會選舉中，為了支持立委劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（立法院前院長王金平系統）。
報導指出，新系與英系的選對會召集人陳明文、黨秘書長洪耀福素有恩怨，且英系明年選舉和海派結盟，對新系重要地盤「台南與高雄」，虎視眈眈。
民進黨發言人張志豪今天說，餐會主要是黨主席蔡英文邀黨內幹部討論近期相關議題與2018年期程規劃佈局，報導所述內容不是事實。
陳明文今天被媒體追問，陳菊當天有生氣嗎？陳明文答說，「語氣當然是激動一點，但不代表生氣。而且她講的話，事實上大家都聽懂，也沒有所謂砲轟中央」。
總統府發言人林鶴明今天說，蔡總統日前在官邸與黨內同志餐敘，主要是針對相關局勢狀況，與大家交換意見，「媒體報導的部分並不是事實」。
不過，媒體追問，陳明文今天受訪提到，陳菊沒有生氣，但「語氣是激動一點」。林鶴明說，基本上，就是交換關於局勢的意見與想法，「至於每個人的感受，那就尊重委員的感受」。1060308
(中央社)
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