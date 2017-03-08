春節因素 陸2月首現3年來貿易逆差
受到過年因素影響，中國大陸2月份進口大幅增加44.7%。由於出口僅成長4.2%，2月出現貿易逆差人民幣604億元，是2014年2月以來，中國大陸首次出現單月貿易逆差現象。
根據中國大陸海關總署網站公布的2月貿易統計數字顯示，今年前2個月，中國大陸進出口總額為3.89兆元，較去年同期成長20.6%。其中，出口為2.09兆元，成長11%；進口總額為1.8兆元，成長34.2%。貿易順差2936.5億元，較去年同期減少46.1%。
若單看2月份，進出口總額為1.71兆元，增長21.9%。其中，出口為8263.2億元，成長4.2%；進口大幅成長44.7%，總額達8866.8億元。貿易逆差603.6億元。
和訊網引述九州證券全球首席經濟學家鄧海清的分析指出，春節因素是導致貿易逆差的主要原因。從過去經驗來看，春節之後的一個月必然會出現貿易順差大幅減少，甚至出現逆差現象。
鄧海清表示，這主要是因為企業會在春節前提前安排出口，以減少庫存成本，導致春節前的出口激增；同時會在春節後才進口原物料，以避免節前進貨卻無法生產導致的庫存成本，使得春節過後的進口會激增。1060308
(中央社)
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