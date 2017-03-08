蔡去中國化 國台辦副主任批柔性台獨

大陸國台辦副主任龍明彪7日出席大陸全國政協民革小組討論會議，他指出民進黨當局執政近一年來，在台灣推行了很多柔性台獨的做法和行為，比如廢止課綱微調、撤孫中山先生的畫像等一系列事件，「去中國化」現象越來越嚴重，當前兩岸關係最大的威脅就是台獨。

國台辦轄下網站中國台灣網8日報導，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪7日下午出席全國政協十二屆五次會議民革界別聯組討論。

龍明彪指出，民革中央長期以來非常重視對台工作，做了大量推動兩岸關係和平發展的事。在促進兩岸關係和平發展的過程中，民革中央功不可沒。

龍明彪表示，去年520以來，由於民進黨當局拒不承認九二共識，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，給兩岸關係和平發展的勢頭帶來了很大衝擊，也給兩岸關係蒙上了陰影，引起了兩岸民眾關注和擔憂。民進黨當局執政近一年來，在島內推行了很多柔性台獨的做法和行為，比如廢止課綱微調、撤孫中山先生的畫像等一系列事件，去中國化現象越來越嚴重，當前兩岸關係最大的威脅就是台獨。

龍明彪表示，習近平總書記在多個場合一再強調，我們要堅決堅持體現一個中國原則的九二共識，它是兩岸關係的定海神針。沒有這個共同的政治基礎，兩岸關係就會地動山搖，兩岸民眾尤其是台灣民眾的利益就會受到損害。

龍明彪指出，今年的兩岸關係形勢會更加複雜嚴峻，兩岸關係發展面臨的不確定因素、風險、挑戰明顯增加。但是我們對台的大政方針是明確的、一貫的，我們將繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，維護兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決反對台獨分裂行為。我們有決心維護台海和平穩定。

龍明彪說，我們將繼續推進兩岸各個領域的交流活動，促進兩岸經濟社會融合發展，切實研究解決一些台灣同胞關心的民生問題。前年我們實行了卡式台胞證，為台灣同胞在大陸生活提供了很多便利。今後我們將繼續為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。總之，涉及到台灣同胞切身利益的事情，我們都會積極地採取措施盡快實行。

龍明彪強調，民進黨當局不承認九二共識，致使兩岸聯繫溝通機制中斷，但兩岸間的交流，尤其是民間各層面的交流還要大力加強。在當前這個複雜的形勢下，國台辦將繼續按照習近平總書記對台工作重要思想，在中央的正確領導下，與各個部門一起努力，把對台工作做好。

(旺報)