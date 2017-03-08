環汙案件惹民怨 檢察官林達：笨蛋！問題在立法！

司改國是會議第三組今針對環境案件偵查與訴訟程序討論，達成增訂吹哨者條款等8大共識。台北地檢署檢察官林達在會議中直陳環保案件引發民怨的主因，「笨蛋！問題不在司法，在立法！」希望透過完整法制解決環保犯罪問題，減少民怨、讓人民有感。

第三組決議包括，增訂吹哨者條款、公益通報條款，因為目前吹哨者條款保護不足，僅發給檢舉者獎金，但檢舉者往往是與老闆在同一條船上的員工，有錢拿恐怕也沒命花，希望未來能給予檢舉者減免刑責及不被解雇的保障。

第二項決議則是在刑法新增環保專章，並將環境犯罪修正為「抽象危險犯」，只要著手、從事即犯罪，不以產生實際危害為要件，設立專章也可望解決現行法規的漏洞。

有鑑於環境犯罪不法所得難以估算，未來應建立估算機制，並且將目前以不法利得做為罰鍰「天花板」(最高額)的規定改為「地板」(最低額)。此外，過去環境犯罪案件後續清汙費用都由政府埋單，未來清汙費用應納入扣押、沒收範圍。

委員會決議，增加環境警察，且不受總員額限制，提高查緝績效獎金，另放寬環境公害犯罪的損害賠償時效限制，另於行政院成立環境基金，資金來源以查扣的不法所得為主，用以支應行政稽查與刑事偵查所需的採樣、鑑定費用，並加強中央地方機關與司法機關及環保團體共同監督平台。

(中時)