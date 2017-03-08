橫越大馬路 婦人被撞還得賠665萬

行人並非最大，不走斑馬線，被撞不僅受傷，還得賠對方600萬！基隆市一名陳姓婦，前年9月與家人在北寧路吃完飯後，沒有走斑馬線直接橫跨大馬路，造成另對載著女友的李姓騎士雙雙重摔倒地，造成一死一傷事故，日前法院審理終結，陳婦被依法判處有期徒刑6個月，另民事部分，需賠償李男父母共665萬多元。

檢警調查，當天晚間7時許，52歲的陳婦用餐完後，打算走到馬路對面與丈夫一同取車，雖然一旁有斑馬線，但陳婦卻直接闖越，使得經過李男及女友煞車不及當場摔車，李男頭部外傷、頸椎骨折，送醫急救不治；李的女友則肝臟撕裂、左肺挫傷。

警方事後將陳婦依過失致死罪嫌移送偵辦，但陳婦否認犯行，辯稱自己「是被撞的那一個」，走往柏油路1、2步而已，想確認來車就被李男撞上，強調自己自己才是事故的受害者。

李男的父母向法官表示，因陳婦的粗心害得兒子慘英年早逝，兩老得面臨白髮人送黑髮人悲劇，依喪葬費醫療、扶養費用及精神撫慰金賠償。

事故鑑定委員會鑑定報告結果，認為陳女橫向穿越道路，未走行人穿越道是肇事主因，而法院也不採信陳婦「自己才是被害人」說詞，依過失致死罪判她6個月徒刑，易科罰金18萬元。而民事判決昨天也出爐，法官判處陳婦應分別賠償李男父親、母親各342萬元、323萬元，總共為665萬多元。

(中時)