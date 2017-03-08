康威被惡整！應要求合照 卻遭小鮮肉律師嗆爆

佩利奇(左)假裝和康威自拍，卻趁機嘲諷她。(圖截自/Facebook@Alfredo Joseph Pelicci)

28歲的佩利是一名律師。(圖/Facebook@Alfredo Joseph Pelicci)

美國總統顧問川普(Donald Trump)的高級顧問康威(Kellyanne Conway)，多次為捍衛川普極其的政策，而發表了極具爭議的言論及舉動也讓她成為反川普人士的箭靶。沒想到日前康威也因此慘遭惡整，她在華盛頓特區的餐廳用時，被一名28歲的小鮮肉律師認出並要求與她合照，康威以為遇到了小粉絲而欣然答應，結果卻慘遭律師惡整，不但對她錄影，還要康威說出「我統治了美國」來讓她出糗，而這個影片也被律師po上了社群平台，不少網友大讚這名律師是「英雄」，勇敢說出了他們心中想說的話。

據《BuzzFeed》報導，28歲的律師佩利奇(Alfredo Pelicci)在上周四於華盛頓特區的高檔義式料理餐廳Lupo Verde認出了康威及和她隨行的特勤人員，他走上前和康威表示想和她一起自拍，康威也欣然答應了，沒想到兩人臉並著臉站在一起，康威也微笑著擺好了姿勢後，佩利奇竟然開啟了手機的錄影模式，並對康威說，對鏡頭說一下「我統治了美國」(I’m ruining America!)，而康威看似還沒反應過來，還繼續對鏡頭笑了幾秒鐘後，才勉強維持著笑容轉頭對佩利奇說：「開心了嗎?你一定覺得自己說出這些話很勇敢」。

總統顧問康威。(圖/美聯社)

佩利奇事後說，當自己離開康威身邊時，康威似乎按耐不住被整的不悅，持續對自己說：「你真的很勇敢，你應該要感到開心」，語氣不如在影片中平靜。

佩利奇惡整康威。(圖取自YouTube@JIT)

而這個尷尬、滑稽的過程也都被佩利奇的手機給錄了下來，事後他也將這個影片放上了自己的Facebook，還寫上：「我捉弄了康威，讓她以為我要跟她合照，卻叫她說『我統治了美國』」，並加上了「另類自拍」(#AlternativeSelfie)的標籤，諷刺康威日前說的「另類事實」(Alternative facts)。

佩利奇曾在臉書上PO出和川普競選對手希拉蕊的合照。(圖/Facebook@Alfredo Joseph Pelicci)

這個影片也引發網友熱議，不少網友都稱讚佩利奇當康威的面，講出了大家都想講的話，簡直是英雄！也有人表示，這個影片太「美好」了，已經重複看了好多遍。但也有網友譴責佩利奇，認為他不應該這樣捉弄康威。

佩利奇在影片爆紅後，儘管面對了正反兩極的評論，他仍表示自己不後悔做出這個舉動，他很開心可以為自己的信念挺身而出，他表示：「川普這屆政府威脅了變性學生、宗教少數族群，而且還撕裂了許多在美國生活了一輩子的家庭」，更說川普政府「走到哪裡都應該要為這些行為感到羞恥」。

(中時電子報)