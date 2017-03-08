明征戰全國音樂賽 彰化少輔院獲贈薩克斯風及口琴
彰化少年輔育院1群迷失少年組成的口琴隊，明天要代表彰化縣征戰全國音樂賽，但他們的樂器老舊，縣議員張雪如今日號召議長謝典霖與企業界捐贈價值65萬元的薩克斯風與口琴，希望這群孩子吹奏出生命的新樂曲。
張雪如關心婦幼及兒少，日前到少輔院演講 ，發現少輔院成立有薩克斯風班與口琴班等課程，孩子們學習興緻高昂，尤其口琴隊今年全縣賽中得冠，只不過，演出的樂器都已老舊。
工欲善其事，必先利其器！她擔心過於老舊的樂器影響孩子的學習，決定幫助經費短缺的少輔院汰換，隨即號召議長謝典霖及企業界募款添購了20把薩克斯風及6支口琴。她說，原本打算1次購足36支口琴，但因日本產地缺貨，才只買6支，日後將補齊。
少輔院院長杜聰典說，口琴班及薩克斯風班 用音樂陶冶轉換學生氣質，近年口琴班參加全國學生音樂比賽都有好成績，102學年度曾獲全國賽合奏第一名，今年是彰化縣總冠軍，明天再度代表彰化縣進軍全國賽，希望可以帶回好消息。
口琴班及薩克斯風班的孩子在捐贈儀式中現場演奏《碧藍天》、《絲路駝鈴》、《追幸福》與《偶然》等樂曲表達謝意，謝典霖與張雪如希望可以拋磚引玉，邀請各界一起關懷迷失青少年，幫他們找到自己。
(中時)
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