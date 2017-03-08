基隆市長林右昌追思228 蔡丁貴率眾鬧場
昨天基隆市正府在海洋廣場舉辦「基隆二二八追思活動」，紀念70年前因慘劇而喪生的人們，但活動進行到一半，自由台灣黨黨主席蔡丁貴突然率眾闖入會場，拉起白布條上演舞台劇抗議，要求拆除蔣介石銅像，隨後高喊：「林右昌下台！」讓現場氣氛瞬間變調。
昨天基隆市長林右昌與受難者家屬齊聚海洋廣場，悼念70年前往生的亡者，而流程肅穆、感人的追思會進行到一半，蔡丁貴與成員突然衝入會場，冷不防拿出預藏的布條，上頭寫著訴求「勿忘基隆308大屠殺」，並高喊「剷除228元兇」等字眼，率眾當場趴在廣場上「重現當時場景」，使得追悼會氣氛瞬間凝結變調。
市府昨天表示，對於蔣介石的銅像已經有既定規畫的方向及時程拆除，更強調現今年輕人不會理會、更沒人會去膜拜這座銅像，認為蔡丁貴雖然可以發表自身意見，但不斷來到基隆用蔣介石銅像大做文章，更打亂追思會流程及大眾交通秩序，只會讓基隆市民更覺得反彈。
林右昌結束追思會後，也一臉不悅的說，自己相當尊重蔡丁貴的言論自由，但他喜歡用偏激手法來製造新聞，已讓市民感到不耐。透露他歡迎蔡來「紀念、追思」，但若只是要來抗議銅像拆不拆，那就大可不必。
「蔣介石銅像一定要拆！」蔡丁貴昨天與民眾要前往火車站要拆蔣介石銅像，但遭層層警力圍住，數度試圖衝破圍堵未果，最後在公路總局站前與警方對峙。
對峙期間，蔡丁貴與20多名支持民眾手持「落實轉型正義，拆蔣公銅像」標語，在舊火車站前隨處抗議，更高喊「無能市長、林右昌下台」。蔡丁貴說，只要林右昌一天不拆蔣介石銅像，他就會常常率眾來抗議，直到蔣介石銅像在基隆消失為止。
(中時)
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