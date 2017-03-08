遭酒駕撞斷腿員警 婦女節向太太補求婚
新北市員警陳昭宏去年遭酒駕民眾撞斷雙腿，剛新婚就遭逢巨變，他太太毫無怨言在旁，陪伴走過復健等艱辛歲月，今天38婦女節，陳昭宏補上浪漫求婚，場面溫馨感人。
陳昭宏去年7月16日執勤時遭酒駕女子追撞，導致左小腿粉碎性骨折、右小腿還因此截肢，在人生最低潮時，太太總是給他加油打氣，並且24小時陪在身旁，讓他慢慢走出傷痛。
「如果沒有她，我可能走不到現在。曾經不被祝福的我們，心中不想留著遺憾」，陳昭宏心中對太太滿滿的感謝，他利用今天38婦女節，補上一個簡單卻浪漫的求婚儀式，警政署長陳國恩也到場給與祝福。
陳國恩透過臉書NPA署長室說，他見證了一場不平凡的愛情故事，看到陳昭宏歷經吃力的復健，到現在能不須攙扶的行走，以驚人毅力撐了過來，他知道是什麼給了這個男人重新再站起來的力量。
陳國恩表示，身為警眷，生活中驚嚇總是多於驚喜、沒有浪漫的過節、沒有早晚安的問候，默默的承受名為獨立的寂寞，今天能看到昭宏一圓當年沒實現的夢，為他們感到開心。也祝福他們在未來的日子裡，能夠互相扶持，幸福的走下去。1060308
(中央社)
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