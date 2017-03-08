台日高中生 相互秀傳統獻驚喜

日本山梨縣駿台甲府高等學校師生80多人，明天將參訪至善高中，有日本傳統書道秀、白色情人節巧克力製作分送，更有雙方籃球競賽趣味跳繩等交流。

至善高中與日本高等學校互動頻繁，近年來每學期都會接待上千位的日本高中生，這次有來自日本山梨縣駿台甲府高等學校師生一行80多人來訪。

校方表示，將準備穿著原住民傳統服飾的舞蹈表演來驚艷首次造訪台灣的日本師生，同時學校也準備在地美食小點心與日生分享，更安排體育交流活動，藉由籃球比賽和趣味遊戲認識彼此，互動熱烈，而日本學生也精心準備擁有歷史悠久傳統的「書道文化」現場表演，讓在場的至善師生大開眼界。

至善高中指出，日本的傳統書道源自於中國的書法，西元8世紀左右傳來了到日本，在日本發展成獨數一格的書法加入了新的表演方式而受到注目。

這個表演被稱為「書道 performance」，意味在寫書法時同時融入表演，流行音樂及舞蹈，在巨大的紙張上畫畫及寫字，可以顯現出學生的青春活發及天馬行空的創意，相互合作完成作品是書法表演迷人之處。

另外，至善高中餐飲科師生也為了響應在日本相當盛行的3月14日白色情人節的到來，將製作了一個驚喜禮物，由圓山大飯店點心主廚業師吳阿忠教授製作麥芽糖巧克力棒棒糖，並且分別用白色巧克力寫上雙方校名的英文縮寫，在日本師生離校上車之前，一一發送給他們，象徵著兩校的友誼。1060308

(中央社)