溫國銘遭罰600萬興訟 法院判500萬免罰
前彰化巿長溫國銘不服遭罰500萬元及100萬元，提行政訴訟。行政法院今天認定監察院開罰500萬元部分，有裁量怠惰瑕疵，撤銷處分，但罰100萬元部分合理，予以維持。
台北高等行政法院公布的判決指出，溫國銘在彰化市長任內，在其女所有土地旁，施作「彰化市阿夷里鐵道閒置空地綠美化工程」，及其子所有土地旁施作「彰化市建寶里建寶街與介壽南路交叉路口道路改善工程」，使其子女的土地價值提升，遭監察院以違反公職人員利益衝突迴避法開罰新台幣500萬元、100萬元。
溫國銘不服遭罰，提起訴願被駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟抗罰；台北高等行政法院今天宣判。
法官指出，就阿夷里工程違規行為，監察院是因認定溫國銘土地賣出獲利逾1500萬元而裁處最高額罰500萬元，不過，監察院卻未將買賣土地過程中的稅捐及交易仲介等費用予以扣除，明顯未審酌違法行為所得利益實際情形，有裁量怠惰瑕疵，因此撤銷原處分。
法官指出，就建寶里工程違規行為部分，監察院裁處最低額罰100萬元，則無裁量逾越、裁量怠惰或裁量濫用的情事，因此予以維持。全案可上訴。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。