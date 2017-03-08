台灣資生堂60周年 北市：支持民間產業
台北市產發局今天說，為支持台灣產業，慶賀台灣資生堂60周年，該公司是台灣成立最早的化妝品品牌，且百貨通路共172櫃，設在台北就有60櫃，市長柯文哲也現身酒會祝賀。
產業發展局說，高齡化社會來臨，生技產業已成為未來最受關注、重視的明星產業，除醫材研發外，也涉入化妝品業，台灣資生堂不僅是台灣成立最早的化妝品品牌，更是日本資生堂在所設的第一個海外據點。
產發局表示，台灣資生堂成立一甲子，該公司舉辦慶祝酒會，柯文哲也蒞臨祝賀，柯文哲表示，台灣資生堂公司長期致力推廣美容教育，與全台13家大專院校化粧品美容科系合作，提供講師教學及實習機會。
柯文哲說，台灣資生堂更擅用集團專長與資源，推動各種關懷社會活動，像是專為年長者及殘疾人士設計的「社會關懷美容講座」系列等活動。
產發局表示，全球化妝品市場預估到民國2020年達到6750億美元規模，年成長率約6.4%，亞太地區因消費者美容意識較高，市場成長動能最強勁，尤其化妝品市場過去由西方品牌主導，但亞洲近年來已成為各家國際品牌市場重心與創意來源。
產發局說，台灣資生堂通路業績占全台整體化妝品市場約25%，且百貨通路部分172櫃，台北市佔了60櫃，市府目前正積極推動「南港生技產業聚落」計畫，希望結合民間投資，提供生技企業研發實驗室，為生技產業挹注更多資源與技術支援，讓台北成為生技產業發展領航城市。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。