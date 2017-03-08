台灣資生堂60周年 北市：支持民間產業

我要評比

台北市產發局今天說，為支持台灣產業，慶賀台灣資生堂60周年，該公司是台灣成立最早的化妝品品牌，且百貨通路共172櫃，設在台北就有60櫃，市長柯文哲也現身酒會祝賀。

產業發展局說，高齡化社會來臨，生技產業已成為未來最受關注、重視的明星產業，除醫材研發外，也涉入化妝品業，台灣資生堂不僅是台灣成立最早的化妝品品牌，更是日本資生堂在所設的第一個海外據點。

產發局表示，台灣資生堂成立一甲子，該公司舉辦慶祝酒會，柯文哲也蒞臨祝賀，柯文哲表示，台灣資生堂公司長期致力推廣美容教育，與全台13家大專院校化粧品美容科系合作，提供講師教學及實習機會。

柯文哲說，台灣資生堂更擅用集團專長與資源，推動各種關懷社會活動，像是專為年長者及殘疾人士設計的「社會關懷美容講座」系列等活動。

產發局表示，全球化妝品市場預估到民國2020年達到6750億美元規模，年成長率約6.4%，亞太地區因消費者美容意識較高，市場成長動能最強勁，尤其化妝品市場過去由西方品牌主導，但亞洲近年來已成為各家國際品牌市場重心與創意來源。

產發局說，台灣資生堂通路業績占全台整體化妝品市場約25%，且百貨通路部分172櫃，台北市佔了60櫃，市府目前正積極推動「南港生技產業聚落」計畫，希望結合民間投資，提供生技企業研發實驗室，為生技產業挹注更多資源與技術支援，讓台北成為生技產業發展領航城市。1060308

(中央社)