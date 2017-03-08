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潘維剛參選國民黨主席 南下訪蘭花業者尋求支持

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前立委潘維剛參選國民黨主席　南下訪蘭花業者尋求支持
國民黨黨主席參選人潘維剛與蘭花產業頗有淵源，2015年還扮演過蝴蝶蘭大使。(莊曜聰攝)
前立委潘維剛參選國民黨主席　南下訪蘭花業者尋求支持
潘維剛南下拜訪蘭花業者莊明儀，對甫獲得蘭展大獎花的富樂之星讚不絕口。(莊曜聰攝)

前立委潘維剛今天下午到台南學甲拜訪蘭花業者，順便爭取國民黨主席選舉支持，她在去年初成立「台花育種生技教育基金會」，與蘭花業者淵源頗深，除希望政府多關注此旗艦農產業外，針對黨主席選舉，她一改之前「成功不必在我」說法，表示不到最後關頭不知輸贏。

在國民黨黨主席6組參選人中，潘維剛2月下旬才宣布參選，起步最晚，一度被認為出馬角逐黨主席會瓜分黃復興黨部票源，對部分參選人有利，潘維剛表示，她參選是為了喚回失聯黨員，是要為黨找人才，「不是要為自己找出路」，而能不能當成黑馬，到時候就知道。

針對日前傳出的人頭黨員問題，潘維剛仍強調需要修改現行選舉辦法，不然無法杜絕此狀況，反而會失去對國民黨長期支持的群眾，最近有很多失聯黨員聽到她參選，紛紛表態支持，因此對於4月中登記時所需要的黨員連署登記，她覺得不是問題。

(中時)

關鍵字：國民黨主席潘維剛蘭花業者
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