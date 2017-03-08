丟了30萬黃金渾然不知 婦被通知領回開心致謝

婦人遺失的黃金琳瑯滿目，市價超過30萬元。(台東警分局提供)

台東市的陳姓婦人昨天搬家時，竟然把裝有市價超過30萬黃金飾品的包包，就放在戶外停車場忘記搬走，昨天晚間賴姓男子發現通報警方處理，警方依包包中的一張車票找出失主，今天下午通知陳婦領回時，她還滿頭霧水，到了派出所才知道竟然忘記帶走黃金，連忙向警方、拾獲民眾致謝，並包了一包紅包向賴男致謝。

馬蘭派出所長黃冠豪表示，陳婦的黃金放在包包中，包包則放在一個塑膠箱裡，當時陳婦在搬家時，搬了許多箱子後，獨漏塑膠箱未搬走，賴男發現後打開包包，發現有許多黃金飾品，因此就報案請警方處理，其中黃金重約9盎司，市價超過30萬元。

黃冠豪說，包包中有一張台鐵車票，警方向台鐵查詢找出車票所有人的身份證字號，才循線找到失主，失主並不知道黃金遺失，到了派出所後才知道竟然粗心的的忘記帶走黃金，因此連忙向警方及拾獲民眾致謝。

(中時)