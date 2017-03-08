丟了30萬黃金渾然不知 婦被通知領回開心致謝
台東市的陳姓婦人昨天搬家時，竟然把裝有市價超過30萬黃金飾品的包包，就放在戶外停車場忘記搬走，昨天晚間賴姓男子發現通報警方處理，警方依包包中的一張車票找出失主，今天下午通知陳婦領回時，她還滿頭霧水，到了派出所才知道竟然忘記帶走黃金，連忙向警方、拾獲民眾致謝，並包了一包紅包向賴男致謝。
馬蘭派出所長黃冠豪表示，陳婦的黃金放在包包中，包包則放在一個塑膠箱裡，當時陳婦在搬家時，搬了許多箱子後，獨漏塑膠箱未搬走，賴男發現後打開包包，發現有許多黃金飾品，因此就報案請警方處理，其中黃金重約9盎司，市價超過30萬元。
黃冠豪說，包包中有一張台鐵車票，警方向台鐵查詢找出車票所有人的身份證字號，才循線找到失主，失主並不知道黃金遺失，到了派出所後才知道竟然粗心的的忘記帶走黃金，因此連忙向警方及拾獲民眾致謝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。