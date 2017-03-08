發展國際身障體育 台韓身障體育交流暨理事長交接典禮今晚登場
「2017年第10屆台韓身障體育國際交流歡迎晚宴暨理事長交接典禮」8日晚上登場，由現任理事長陳成添議員，交接給陳清龍議員；副市長林陵三擔任典禮監交人，遠從韓國大邱市前來進行國際交流的姊妹會夥伴，也將到場祝福見證，除祝賀理事長交接外，也期待台韓持續透過運動競賽，促進城市交流。
社團法人台中市身心障礙者體育會今晚6時，於金華屋舉行「2017年第10屆台韓身障體育國際交流歡迎晚宴暨理事長交接典禮」。包括副市長林陵三、市府教育局長彭富源、體育處長郭明洲、市政顧問王慶堂、台中市身心障礙者體育會理事長兼市議員陳成添、台中市身心障礙者體育會候任理事長兼市議員陳清龍、台中市身心障礙者體育會後援會會長鄭明權、韓國大邱市身心障礙者體育會郭東珠處長等人，都將出席典禮。
市府感謝台中市身心障礙者體育會陳成添理事長，長期以來對身心障礙體育的用心，期待新任理事長上任後，台中市的身心障礙體育發展更加成長茁壯，也歡迎遠從韓國大邱市前來的姊妹會夥伴，每年的國際交流都讓台中在社會福利及身障運動有相當的成長。
體育處表示，台中市與韓國大邱市的身心障礙體育交流，至今已邁入第10年，多年來互相學習推動模式與各運動項目的技巧切磋，今年計有桌球、田徑、保齡球等運動項目選手及教練來台交流；期盼未來雙方在體育推動上，合作更加緊密。韓國大邱市團隊明日也將至市府進行拜會交流，預計在台停留6天，13日離台。
(中時)
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