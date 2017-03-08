馮賢賢主張平均分配時間 激辯30分鐘

我要評比

司改國是會議第三組今日召開第二次會議，卻因委員馮賢賢主張平均分配各議案討論時間，與召集人瞿海源及與會委員激辯30分鐘，最後投票否決平均分配議案討論時間，才結束程序問題進入實質討論。

馮賢賢說，願意24小時開會，但不能每次開會都充滿不確定性，「至少開到幾點，也許開到幾點」，令她高度焦慮，希望能知道每個議案討論時間有多長，好讓委員掌握發言時間，也能確保議題的討論時間不會互相壓縮。

瞿海源則說，議案複雜性不一，應就個別案件具體討論狀況決定，原則就是充分討論每個議案，時間不夠就加開會議。

馮賢賢還表示，司改討論檢察官定位等問題，「在法務部開會很奇怪！」重要的議案也變成報告，希望會議議程能夠明確化。

由於各委員對是否事先規定各議案討論時間意見不一，瞿海源最後決定投票表決，僅8名委員贊成平均分配討論時間，馮賢賢提案遭否決。

(中時)