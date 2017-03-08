WBC》郭俊麟：失敗當學習 今也待命對荷蘭

郭俊麟昨雖被以色列打爆，但他不氣餒，積極備戰下兩場比賽。（中時資料照 林勝發攝）

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旅日投手郭俊麟，昨先發對上以色列，結果僅投0.2局就失4分下場，不過今郭俊也重始心情，賽前也積極練球，備戰接下來兩場賽事。

郭俊麟說：「以前會因為前一場投不好，就影響下一場的心情，不過經過很多學長跟我鼓勵，感受到每一場失敗都是學習，所以現在不會因為一場被打爆，就喪失自信。」

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郭俊麟前一場僅用29球，所以今面對荷蘭還是可以登板上場，他表示，感覺荷蘭在打擊方面非常強，打國際賽從來沒有對上過荷蘭，如果這場上場，就是努力加油，如果沒上，就是積極備戰明天比賽。

昨比賽結束後，去年同樣效力西武獅的李振昌，也打電話給他，李振昌跟他說，要加油，昨天沒有展現出讓打者害怕的霸氣，郭俊麟也謝謝，下場會努力。

(中時電子報)