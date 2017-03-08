中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

圖輯》WBC中華隊激戰荷蘭直擊！

圖片
／首爾－台北連線報導
點閱258
我要評比
2/10
張志豪
中華隊2棒張志豪（中）3局上敲出個人此役第2安，並趁安打與暴投奔回本壘，追平比數，回到休息區和隊友擊掌。（林勝發攝）
報導贊助
報導贊助。

中華隊今天在經典賽背水一戰，於高尺巨蛋迎戰勁敵荷蘭，只有獲勝才能保住晉級複賽的一線希望！中華隊推出宋家豪掛帥主投，先發陣容僅換一人，由林琨笙入替鄭達鴻蹲捕，荷蘭則排出前統一獅洋投吉爾先發。

報導贊助
報導贊助。

中華隊在本屆經典賽首戰不敵以色列，倘若今天不敵荷蘭，就會形成以色列、荷蘭2連勝率先晉級，中華、南韓2連敗雙雙淘汰的窘境，想出線非贏不可。

(圖片)

報導贊助
報導贊助。
中華隊應援團
台灣應援團在高尺巨蛋替中華隊加油。（林勝發攝）
經典賽中華荷蘭之戰　郭總賽前勉選手
2017年世界棒球經典賽，中華隊7日首戰不敵以色列，8日下午5時30分（台灣時間）將對上荷蘭，只有贏球才能保住晉級8強的希望，總教練郭泰源（後左3）說，「球是圓的，不打不知道，別怕，愈怕愈糟」。中央社記者張新偉首爾攝　106年3月8日
中華隊先發投手宋家豪
中華隊先發投手宋家豪。（林勝發攝）
吉爾
荷蘭隊推出前統一獅洋投吉爾對中華隊先發。（林勝發攝）
張志豪安打
中華隊2棒張志豪在1局上率先敲出此役首安。（林勝發攝）
林智勝受傷
中華隊二壘手林智勝（左二）1局下被強襲球打傷手腕，經防護員治療後繼續在場上拚戰。（林勝發攝）
中時電子報體育專頁
中信金融管理學院
三貝德數位文創
關鍵字：中華隊荷蘭經典賽宋家豪
點閱258
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。