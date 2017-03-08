圖輯》WBC中華隊激戰荷蘭直擊！

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中華隊2棒張志豪（中）3局上敲出個人此役第2安，並趁安打與暴投奔回本壘，追平比數，回到休息區和隊友擊掌。（林勝發攝）

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中華隊今天在經典賽背水一戰，於高尺巨蛋迎戰勁敵荷蘭，只有獲勝才能保住晉級複賽的一線希望！中華隊推出宋家豪掛帥主投，先發陣容僅換一人，由林琨笙入替鄭達鴻蹲捕，荷蘭則排出前統一獅洋投吉爾先發。

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中華隊在本屆經典賽首戰不敵以色列，倘若今天不敵荷蘭，就會形成以色列、荷蘭2連勝率先晉級，中華、南韓2連敗雙雙淘汰的窘境，想出線非贏不可。

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台灣應援團在高尺巨蛋替中華隊加油。（林勝發攝）

2017年世界棒球經典賽，中華隊7日首戰不敵以色列，8日下午5時30分（台灣時間）將對上荷蘭，只有贏球才能保住晉級8強的希望，總教練郭泰源（後左3）說，「球是圓的，不打不知道，別怕，愈怕愈糟」。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月8日

中華隊先發投手宋家豪。（林勝發攝）

荷蘭隊推出前統一獅洋投吉爾對中華隊先發。（林勝發攝）

中華隊2棒張志豪在1局上率先敲出此役首安。（林勝發攝）