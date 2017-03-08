保護金正男家人 千里馬民防謝3國相助
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺後，疑似是其兒子的金韓松首度拍影片報平安。上傳影片的團體「千里馬民防」宣稱，已將金正男家人安置於祕密地點，並感謝3國相助。
法新社報導，南韓國家情報院（National Intelligence Service）證實，影片中的男子確實為金韓松（Kim Han-Sol）。影片由千里馬民防（CheollimaCivil Defense）團體上傳到YouTube頻道。
千里馬民防宣稱，已在荷蘭、美國與南韓當局的援助下，「救出」金正男處境艱困的家人，並提供保護，將他們安置於祕密地點。
由於他的血統，金韓松可能在北韓被視為敵對勢力的傀儡，而遭血腥整肅。
千里馬民防在4日才註冊的網站上用英文表示，目前正在保護金正男的家人。
「千里馬民防上月回應金正男家屬生還者尋求救援與保護的緊急要求。我們很快見到這3名家屬，並重新安置他們至安全地。」
千里馬民防聲稱：「我們過去曾解決其他人尋求保護的迫切要求，這是我們對此特殊事件所作的首次聲明，也會是最後一次。我們將不會透露此家庭的目前下落。」
千里馬民防感謝荷蘭、中國大陸與南韓等國「給予我們緊急人道救援，來保護這個家庭。」
千里馬民防也感謝荷蘭駐南韓大使恩布瑞茨（LodyEmbrechets），特別是「他及時且熱烈地回應我們尋求援助的突然要求」，並且稱他是「荷蘭人的榮耀，也替長久以來堅守人權與人道規範原則的立場增光。」
法新社未能聯繫上荷蘭駐南韓大使館與千里馬民防要求置評。
經營1家反平壤廣播電台的知名脫北者金聖玟（KimSung-Min）表示，千里馬民防似乎與美國活躍人士有關。（譯者：中央社周莉芳）1060308
(中央社)
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