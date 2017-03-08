全國學生舞蹈比賽在南投 渾身解數展現力與美
學生舞蹈界至高殿堂「全國學生舞蹈比賽」，參賽選手高達萬人，目前正在南投縣文化局演藝廳，進行全區決賽，賽程延續到3月18日；副縣長陳正昇表示，南投縣首度舉辦全國舞蹈比賽，有助於推動舞蹈藝術，也歡迎民眾欣賞舞姿的力與美。
全國學生舞蹈團體組決賽，8日開幕，副縣長陳正昇、縣議員賴燕雪、縣議會祕書長陳國忠、縣府教育處長李孟珍、副處長王淑玲等人與會，為選手加油，也感謝200多位協助活動的國中、小校長及老師。
李孟珍說，此次全國比賽，共有團體組394隊、個人組297隊參賽，隊伍涵蓋國小到大專，項目包括古典舞、民俗舞、現代舞、兒童舞蹈等；評審委員以主題表現、音樂、服飾、舞蹈藝術為評分標準，每手都使出渾身解數，展現所學，呈現力與美。
陳正昇表示，文化局演藝廳是縣內最專業的展演場地，南投縣第1次主辦全國學生舞蹈比賽，舞藝菁英齊聚競技，展現舞蹈美學，歡迎民眾到場欣賞，也期盼未來持續推廣舞蹈藝術，提升學生學習興趣，為社會藝術美學扎根。
對舞蹈有興趣的民眾，可直接進演藝廳大門後上3樓觀眾席，欣賞精彩的舞蹈競賽。
(中時)
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