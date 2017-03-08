澳洲行人號誌燈小綠人穿裙 網友這麼說

澳洲官員在欣逢國際婦女節的今天表示，已將墨爾本若干行人交通號誌燈從原本的男性剪影換成女性，盼能減少「無意識偏見」及宣揚性別平等。網友對此表達自己的看法。

法新社和澳洲廣播公司（ABC）報導，墨爾本最繁忙的其中1個十字路口，有10個行人號誌燈已換成穿著裙裝的女性剪影，不過這項將試行1年的計畫卻引來部分人士質疑。

倡議團體墨爾本委員會（Committee of Melbourne）的勒茲（Martine Letts）說：「這項倡議背後的構想…是宣揚性別平等，並透過更換我們日常可見的圖像標誌，減少無意識偏見。」

不過，各界對這項舉措反應兩極，有些人甚至語帶嘲弄。

推特用戶賈斯伯斯（Thomas John Jaspers）說：「我會把墨爾本的新交通號誌想成是穿著女裝的小綠男。」

網友Susan Maury說：「我愛死墨爾本！裝設女性剪影交通號誌來減少無意識偏見。」

墨爾本市長陶艾爾（Robert Doyle）也質疑這項倡議的價值。

他告訴記者：「遺憾的是，我認為，這類代價高昂的舉措較可能引來嘲弄，而非吸引各界支持至關重要的議題。」

倡議人士則堅稱這項試驗計畫並未動用到納稅人的錢。

維多利亞省婦女事務部長李察遜（Fiona Richardson）則對這項舉動表示支持，說這有助於對抗性別歧視。（譯者：中央社劉文瑜）1060308

(中央社)