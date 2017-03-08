貨車司機1日搬百桶油漆 薪資不到22K

任職屏東一間油漆經銷商的司機在臉書社團裡爆料，自己純手工上下貨，一天跑台南、高雄跟屏東1到2趟，一周也會到花東1到2趟，但薪資不到22K外，公司還違反勞基法超時工作，未給付加班費等，讓網友直呼太扯，呼籲司機趕快離職。

一名任職於屏東一間油漆經銷商的司機今天在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」中表示，自己每天純手工上下貨，最多可搬運168桶油漆，每天跑台南、高雄跟屏東1到2趟，一周也會到花東1到2趟，但薪資不到新台幣2萬2000元，讓網友直呼太扯。

自稱曾經也任職在同間公司擔任會計兼倉管職務的甘家綺也出面指控，該公司不僅超時工作，未給加班費外，也曾要求員工要自付勞健保跟雇主需提撥的6%勞退新制退休金。

甘家綺說，此經銷商的上班出勤記錄都是由老闆自行填寫，司機如果沒有去花東工時平均工時約10小時左右，如果跑花東地區也是要一天來回，工時更是超過12小時，但出勤記錄都未如實記載。

甘家綺也表示，該司機原本已經被A公司錄取，但今天上網爆料後，就接到A公司通知不用上班，質疑是油漆經銷商的老闆居中作梗，刻意壓榨勞工。

對於此案例，勞動部表示超時工作、未給付加班費跟出勤記錄記載不實部分，查證屬實可依法處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

如果是少報勞保或未幫勞工加保勞保，查證屬實則會要求雇主按僱用勞工之日至勞工離職日止應負擔的保險費金額，處勞保4倍及就保10倍的罰鍰。

勞退部分，如果是雇主為幫勞工開戶提撥則會希望雇主補繳如果不補繳則依法處2萬元至10萬元罰鍰；如果是要求勞工自己負擔，則勞保部分會按雇主應負擔的部分罰2倍。1060308

(中央社)