下營農會撤新理事資格 台南市府：無效

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台南市下營區農會昨天召開第17屆第8次臨時理事會，審查新任理事顏見明喪失會員資格並撤銷其第18屆理事資格。市府農業局今天表示，昨天的臨時會未依法定程序召開，決議無效。

下營區農會從先前的基層農會代表選舉開始，就出現選情激烈的狀況，最後雖由挑戰派勝出，但差距只有1席。

下營農會昨天以「緊急事件」為由召開臨時理事會，審查對挑戰派新任理事顏見明的資格；最後撤銷顏見明的第18屆理事資格，由最高票落選的候補理事楊玉彰遞補，再把資料送台南市農業局。

農業局指出，下營區農會在昨天召開的臨時理事會，未依法定程序於7天前將召集事由及提議事項通知出席人；依據行政院農業委員會函示，選舉名冊經公告後，選舉期間除有死亡或遷出農會組織區域外等法定事由外，不得以任何理由，變更會員資格。

農業局指出，在接獲下營農會的會議通知及會議記錄後，已立即函知會議無效；顏見明依法為下營區農會第18屆理事，遞補人員不成立，不得參與理事會議。

農業局指出，下營區農會應於明天如期舉行第18屆第1次理事會及監事會；由第18屆會員代表大會所選出的9名理事及3名監事，分別舉行農會理事長、常務監事選舉投票及總幹事聘任事宜。

下營區農會總幹事曾丁祥表示，農業局與農會對「緊急事件」的認知不同，明天的會議將照常舉行，也會請遞補的理事出席投票。

顏見明表示，自己才有投票權，明天會出席會議。1060308

(中央社)