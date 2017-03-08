實習生遭剝削 勞團盼中止技職教育再造
實習生屢傳遭到剝削，對此高教工會青年行動委員會認為，應該全面中止「技職教育再造」等鼓勵開設實習課程的方案，才能終結學生變成廉價勞動力的狀況。
台中永采烘焙坊剝削實習生一案遭到外界關注，對此高教工會青年行動委員會表示，此個案絕非單一事件，血汗實習是普遍現象。
高教工會青年行動委員會說，實習生理應具有「學生」和「勞工」的雙重身分，並受到勞基法保障，現狀就是因為未確實得到勞動保障，讓企業將實習生當作替代性人力，不僅青年失業的問題未獲解決，更嚴重地拉低了整體的勞動條件。
高教工會青年委員會認為，政府應該全面中止「技職教育再造」等鼓勵開設實習課程的方案，才能終結學生變成廉價勞動力的狀況。並且各大專校院應教授充足的勞動教育，更應培養學生思考如何集體爭取權益的批判能力。1060308
(中央社)
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