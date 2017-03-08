基隆228追思會 蔡丁貴現身爆拉扯
基隆市政府今天下午2時28分在海洋廣場舉行「二二八追思會」，自由台灣黨主席蔡丁貴率支持者闖入，拉起白布條要求拆除火車站圓環的蔣中正銅像，並與會者發生拉扯。
國民黨軍隊於1947年3月8日，從基隆港上岸鎮壓，基隆市長林右昌上任後，將二二八追思活動改在3月8日，盼能反映真相，讓後代子孫能記住歷史事實。
正當林右昌在台上致詞時，蔡丁貴突然現身，引起一陣騷動，支持者穿著漆上紅色油漆的白衣倒臥在廣場，上演行動劇，蔡丁貴等人被警方團團圍住，過程中1名女子不慎摔倒送醫。
蔡丁貴等人隨後拿出漆上紅色油漆，寫上「落實轉型正義，拆蔣介石銅像」、「二二八屠殺元兇，白色恐怖加害者」和「勿忘基隆大屠殺」的白布條，要求市府拆除火車站前的蔣中正銅像。
蔡丁貴說，林右昌昨天晚間發出聲明，提到沒人會看見銅像，既然沒人會注意，希望林右昌履行「承諾」拆除銅像，並在同一地點設立基隆屠殺紀念碑。
蔡丁貴隨後拉著白布條，欲走到設在火車站圓環內的蔣中正銅像前，一旁支持者大喊「拆除殺人魔銅像」，但再度被警方擋下，蔡丁貴雖多次試圖衝出人牆，但徒勞無功仍被警方拉回，雙方僵持在路旁，直到下午4時多，抗議者解散離去。1060308
(中央社)
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