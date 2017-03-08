冠脂妥未全面下架 新北：等食藥署指示

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降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠」傳偽藥，新北市衛生局今天表示，目前無法掌握新北是否全面下架「冠脂妥」，因尚須等食藥署訂稽查流程，「一切都還在等待中央食藥署的指示」。

降血脂藥「冠脂妥」批號MV503日前爆出偽藥風波，引發民眾恐慌，食藥署長吳秀梅7日表示，冠脂妥另一批號「MK479」也發現偽藥狀況，已協調藥廠全台回收換貨。

不過，新北市府衛生局今天下午表示，全台回收換貨過程，引起部分基層藥師疑義，食藥署也還沒與廠商對換貨流程的作業程序達成共識，因此，地方衛生機關無法稽查作業，官員說，「一切都還在等待中央食藥署的指示。」

基層藥師得知相關報導後，主動預防性下架該批號產品，以保障病患用藥安全。但對於批號「MV503」與新發現的批號「MK479」冠脂妥，新北市究竟已經下架多少數量，新北市府衛生局說，「目前沒有數據。」

衛生局官員解釋，新北市藥師公會沒有提供數據，市府衛生局稽查人員無法動作的因素是，卡在有社區藥局對退貨給上游物流產生疑義、原廠對區域醫院與醫學中心又有不同的真藥認證、換貨作為，「中央的執行細節沒有出來，地方政府沒辦法動作。」

至於病患用藥安全，衛生局建議，若病患認為自己用藥批號有問題，可以洽詢原調劑的藥局與醫院。

臉書社群「基層藥師也是人」有網友認為，部分新聞報導未完整呈現事實，讓民眾對社區藥局產生誤解，加上特定人士刻意扭曲事實，對社區藥局見縫插針，為此，感到痛心與憂心。1060308

(中央社)