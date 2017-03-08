北市土石流演練 引進無人機維持通訊

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台北市資訊局今天辦理土石流疏散避難演練，引進無人機通訊備援機制，在通訊未恢復時，仍可以暫時協助民眾維持對外通訊。

資訊局聯合經緯航太、訊舟科技、鼎基科技工程、中華電信等業者及零時政府社群無人機應用小組成員，參與「全民防衛動員暨台北世界大學運動會災害防救及金華演習」，透過無人機搜救建置臨時通訊環境。

資訊局說，演習除針對人員撤離，也加入居家身障者斷電處理及緊急通信應援及搶修情境，引進無人機通訊備援機制，在通訊未恢復時，仍可以暫時維持對外通訊功能。

資訊局表示，未來將與消防局研議開放救災演習作為新創科技試驗場域，以及研議無人機社群人力納編為救災成員，提升台北市救災防災能量。1060308

(中央社)