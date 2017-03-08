挺中華隊 首爾巨蛋三壘側成國旗海

經典賽中華隊今晚第二戰，迎戰強敵荷蘭，賽前播放國旗歌，三壘觀眾席展開巨幅中華民國國旗，此外台灣加油團人手一支小國旗，為中華隊加油。

台灣加油團陸續抵達首爾，約有數百人，坐滿三壘側的觀眾席。中信兄弟後援會還空運大鼓、小號喇叭，帶進球場吹奏，不像在台灣有電子音響，在這裡全是「不插電」球迷靠喉嚨喊出加油聲。

職棒啦啦隊「女神」壯壯，這次擔任中華隊加油團的交流大使，在觀眾席上帶動氣氛，經過昨天一戰，她覺得非常感動，開玩笑說台灣來的球迷都很「浮誇」。

壯壯說，來到首爾巨蛋大家都很興奮，用不插電的方式用聲音喊口號，有一種「台灣人的驕傲」的感覺，整個球場都是台灣人的聲音。

壯壯說，來到國外感覺很不一樣，球迷不分支持哪一隊，一起幫來自各隊的球員加油，令人驚訝的是每一個球員的加油歌，大家都會唱。

對以色列之戰，中華隊一路落後，但觀眾席上的加油聲沒停過，壯壯說，「我覺得非常感動，我發現來到首爾的球迷，都很浮誇，一上壘就喊拉國旗、拉國旗」。

壯壯也跨海對台灣球迷喊話，「電視機前面的球迷，不要放棄，我們都一直還是很用力的加油著」。1060308

(中央社)