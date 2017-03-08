下營區農會理事長選舉 兩派鬥法
下營區農會理事選舉風波延燒，日前已結束的農會理監事選舉中，挑戰派以1席勝出，態勢看似明朗，但檯面下動作頻頻，農會在7日突召開臨時理事會，撤消新任理事顏見明資格，並改由楊玉彰遞補，當權派發動逆襲局勢逆轉，但南市農業局今天表示會議無效，下營農會明天仍需照常進行理事長選舉與總幹事聘任。
從基層農會代表選舉開始，就傳出下營農會選情異常激烈，雖登記的2名總幹事候聘人選都是新人，但各有派系支持，等於是前後任的「代理人」戰爭，在代表及理監事選舉後，挑戰派勝出，但差距僅1席，埋下不安種子。
7日下營農會以「緊急事件」為由召開臨時理事會，針對挑戰派新任理事顏見明資格進行審查，並指其失格，由最高票落選的候補理事楊玉彰遞補，南市農業局接到會議資料後通報農委會，隨即今天回覆下營農會，理事資格在選舉前就已審查完畢，已經認定符合資格，另外臨時會議也未依法定程序在7天前將召集事由及提議事項通知出席人，因此片面召開的審查會議無效。
下營區農會指出，雙方對於「緊急事件」的認知不同，理事長選舉、總幹事聘任會照常舉行，也會請遞補的理事出席投票，突然被取消資格的新任理事顏見明則覺得莫名其妙，堅持自己才有投票權，9日下午的選舉恐生事端。
(中時)
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