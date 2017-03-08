鋼價升 陸下半年產能恐供過於求

伴隨鋼價走升，大陸鋼企大開產能，去產能效益有待檢驗。根據路透8日報導，大陸「兩會」期間，中共全國人大代表、中天鋼鐵集團董事局主席董才平表示，目前大陸的鋼鐵產能依然很大，全部產能並沒有釋放，下半年可能出現供大於求的局面。

董才平說，雖然現在鋼鐵價格較高，一旦大量企業擴大生產，鋼價恐立即下滑。目前很多大型鋼企開工約為60％至70%。

煤、鋼等去產能今年仍是大陸官方重點政策，如今面臨考驗。不過，董才平表示，鋼企基本上是支持政策的，「國家把鋼鐵秩序整頓好，對我們鋼鐵企業也很有好處，如果繼續過剩，大家都少做點，維護市場穩定。」

反倒是煤炭自2016年去產能以來，董才平指出，焦炭因此漲價，導致鋼企利潤受到壓縮。另外，大陸境內煤炭產量減少，迫使不少大陸鋼企進口外國煤炭，「去年煤炭緊張的時候我也去澳洲進口了，國內沒有，買不到，」他說。

在這種的情況下，董才平認為，可能加速大陸外匯存底的流失。根據大陸海關數據顯示，今年截至2月，大陸進口煤4261萬噸，年增48.5%，進口平均價格為每噸640.7元，上漲1.1倍。

(旺報)