三八婦女節 草屯警分局長向女性同仁祝賀、贈花

草屯警分局長婁自強〈右〉在婦女節逐一贈花給所有女性同仁，並祝褔佳節快樂，讓分局每位婦女都感窩心。（楊樹煌攝）

「婦女節快樂」草屯警分局長婁自強今〈8〉日貼心的向分局所有女性員工祝賀佳節快樂，並逐一贈送鮮花，讓分局內的所有女性同仁都滿心歡喜，並感窩心；也深感職場上被尊重的價值與意義。

草屯警分局長婁自強今天在無預警下，事先準備了鮮花，分別到各辦公室及派出所為女性同仁贈花，並聲稱認真的女人最美麗，女警張立欣等女性員工，接到鮮花同時都感到驚訝與感謝，每人都非常感謝分局長的用心及對女性員工的重視。

婁分局長表示，其實每位女性同仁在她們老公心目中，永遠是顆最閃亮的明星。在兩性平等時代，婦女同仁必需獲得必要的尊重與照顧，尤其職業婦女，家庭、工作兩頭忙，真辛苦，而且在工作崗位上盡心盡力，所以今天特別致贈鮮花給每位女性員工，並祝賀婦女佳節快樂，希望在警方為治安努力同時，也能讓轄區內的所有婦女都有個安全無虞的生活空間。

(中時)