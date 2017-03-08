追求女權與女力 婦援會「阿嬤家」全面開張

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婦女救援基金會成立「阿嬤家─和平與女性人權館」，為全台首座由民間成立的女性人權館，試營運3個月期間已累積上萬參觀人次；今選於國際婦女節正式開館，宣示將從「慰安婦人權運動」延伸至對婦女人權的持續追求。

「阿嬤家」為婦援會獨立募資經營，去年12月10日試營運，迄今累積參觀人數已破萬，其中，6成為年輕族群、2成為外國人；另有18個參訪團來訪、外國占6成5，又以日本團最多。

婦援會董事長黃淑玲表示，不少日本遊客特地指定「阿嬤家」作為台灣旅遊行程景點，學習在日本難接觸到的歷史真相，更有日本教授帶領大批研究生到「阿嬤家」參訪，的確達到保存歷史、並做為國際交流平台建館目的。

婦援會指出，「阿嬤家」經12年籌備成立，收錄59位阿嬤生命故事，也是台灣首座以「慰安婦」人權運動為基礎、集結當代女性人權議題展示與婦女培力的多功能社會教育基地。

因應開館，「阿嬤家」常設展出美國藝術家李昌珍「慰安婦招募」影像作品、紙雕藝術家林文貞創作「阿嬤家的生命樹」，並啟動「當代女力發展計畫」提供女性創業與就業機會。

婦援會執行長兼「阿嬤家」館長康淑華說，婦援會陪伴阿嬤過程中，看見她們從性別暴力受害者轉變為女權運動發聲者，並透過創造力展現可貴生命力、復原力，希望讓「阿嬤家」成為支持女性能力展現、滋養能量的場域。

她指出，即起開辦首屆「女創力」商品徵件活動、3月起推出「女力學堂」課程，以「記憶歷史，超越創傷，激發前行力量」為題安排系列講座與工作坊，探討性別迷思與兩性平權。

「阿嬤家」營運時間為周二至周日上午10點至下午5點，依舊不收門票。婦援會指出，「阿嬤家」打造過程獲得不少支持，但今年仍有700萬元募資壓力，呼籲各界捐款支持營運。

(中時)