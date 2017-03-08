仁武分局送巧克力及面膜 女性同仁歡度婦女節
隨著時代變遷，兩性時代已來臨，女性從警人數不斷向上攀升，越來越多女性將投入警察工作視為終生志業，可謂巾幗不讓鬚眉。婦女節的意義不僅是宣示女性地位的應當被重視，也是表彰婦女對於家庭、社會的貢獻而訂的節日。
仁武分局分局長李金龍特別選在3月8日婦女節，這個女性專屬的節日當天，特至分局內勤各組室及外勤派出所，親手致贈金莎巧克力及面膜慰勉女性同仁，感謝這一年來女性同仁對警察工作無私的奉獻，同時預祝女性同仁健康、美麗和自信。由於分局長的貼心，分局的女性員工，首度收到這份特別的禮物，讓每人都感動不已。
仁武警分局李金龍表示，女性同仁平日默默貢獻心力在家庭和工作上，所以在這個特別的日子裡，以巧克力、面膜代表感謝，祝所屬的員警、家眷及全天下的女性，婦女節快樂，更叮嚀女性同仁於執行各項勤務時，注意自身安全。李分局長同時也再三叮囑男性同仁回家後一定要對辛勞持家的另一半具體表達愛意與感謝。
(中時)
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