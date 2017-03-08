台大雲林分院長：自費也要打肺炎鏈球菌疫苗
台大雲林分院2016年住院死亡患者，每10人有1人死於肺炎，得過一次肺炎，再罹患的機率越來越高，變成惡性循環。台大雲林分院長黃瑞仁表示，台大向來不鼓勵自費醫療，但是肺炎鏈球菌應該要打，很多民眾不知道有疫苗，肺炎一得再得，讓他覺得應該要呼籲。
台大雲林分院2016年住院死亡患者中，每10人就有1人死於肺炎，入秋以後到冬季，比率占全院10.45%至16.11%之間。
黃瑞仁表示，最近天氣變化大，虎尾分院急診室爆滿，斗六分院的暫留床數也從15床激增到32床，讓他覺得更應該講。
他表示，台灣65歲長者主要死因，第一名是癌症，第二、三、四名是心臟疾病、腦血管疾病、肺炎，但肺炎在雲林縣104年死亡原因占第3位，死亡率是全國1.66倍，比腦中風還高。
胸腔內科醫師陳崇裕表示，肺炎高感染風險族群是老年人、慢性病患者，其中慢性病患者感染肺炎的風險比正常人多3倍，而且得過一次肺炎，再得第2次、第3次的機率翻倍成長，容易復發的原因是，持續性的系統感染。
陳崇裕說，研究報告顯示罹患過肺炎的影響比想像中嚴重，10年內半數會死亡，雖然引起肺炎原因很多，但鏈球菌是最常見的致病原，估計超過3成，甚至更多。
肺炎鏈球菌疫苗有23價、13價兩種，陳崇裕表示，23價即全國75歲以上老人可施打的公費疫苗，自費約1000元；13價是肺炎鏈球菌結合型疫苗，打一劑能終生保護，但費用約3000元，對於肺炎的預防效果達45.6%。
黃瑞仁表示，中年以上的心血管病患問他需不需要打肺炎疫苗，他都跟他們說「應該要打」。
(中時)
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