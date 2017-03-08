兒拿香爐砸死老母 鄰居罵沒人性
桃園龜山區張男曾毆傷父親服刑，是頭痛人物，今天酒後不滿母親責罵，持鍋子及香爐砸死母親，現在血跡斑斑，慘不忍睹，鄰居則痛罵張男沒人性。
桃園龜山區今天中午11時55分發生逆倫弒母慘案，37歲張姓男子酒後不滿71歲的母親責罵他，竟持鍋子及香爐猛砸母親頭部倒地。張男父親發現太太倒地，身上全血，生命垂危，因而報案。
張母被打到臉部完全毀容、頭部多處撕裂傷、頭骨破裂。
龜山派出所獲報立即派員前往現場，當場逮捕張男到案，張男有酗酒習性，家暴傷害竊盜及毒品前科，張母送醫後，今天下午1時20分許宣告不治。
警方調查，鄰居表示，男子是頭痛人物，之前曾抱瓦斯桶還揚言引爆。
鄰居也說，張男之前就曾經把父親打倒並受傷，服刑關了兩、三個月。如果中午父親也在，可能也會被打死，凶嫌是不定時炸彈，沒有工作。1060308
(中央社)
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