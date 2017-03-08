打造中台灣影視基地 林佳龍參訪東映

台中市政府積極發展影視產業，台中市長林佳龍今天參訪日本東映公司東京攝影所時指出，台中要如何發展影城，東映有許多經驗可以提供學習，希望雙方可以進一步合作。

林佳龍率團參訪日本5大電影公司之一的東映株式會社東京攝影所，由東京攝影所所長木次谷良助接待，除參觀所內規劃與設施，雙方也就影視產業發展、動畫交流及深化數位內容合作等議題交換意見。

他指出，台中的氣候等條件非常適合發展影視產業，之前導演李安的「少年Pi的奇幻漂流」就是在台中拍攝，市府斥資20億元正在打造中台灣影視拍攝基地與電影中心，不僅有李安的造浪池，還進一步發展深水池等拍攝水景的設施，目前正是發展的關鍵時刻，因此特別到東映學習。

林佳龍認為，東京攝影所提供一貫式服務，提供影棚、後製、道具、服裝、住宿、餐飲等服務，值得中台灣影視基地參考，而木次谷良助也盼未來能與台中在人才交流上有跨域合作。

木次谷良助簡報時指出，東京攝影所共有16個大小不一的電影及電視攝影棚，還規劃有休息室、餐廳、倉庫、美術後製與器材出租等設施與服務，也有負責將底片轉為數位化與後製的數位中心，提供一貫化的作業環境。

木次谷良助說，台中的深水池與造浪池深具魅力，但在充實的設備外，還是需要培育人員，盼未來雙方能進行人員上的交流。1060308

(中央社)