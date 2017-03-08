蔡黃汝含淚剪短髮 新造型像桂綸鎂

藝人蔡黃汝（豆花妹）在偶像劇「我的愛情不平凡」演出黑道女老大，她為戲剪去多年長髮，剪髮過程驚見半成品差點飆淚；新造型受好評，她笑喊「我更像桂綸鎂了」。

蔡黃汝形象甜美可人，繼先前偶像劇「1989一念間」挑戰老妝、演出令人印象深刻的媽媽一角，這回再突破，新戲「我的愛情不平凡」挑戰黑道大姐頭，除做足表演功課詮釋角色狠勁，一直不敢剪短髮的她，終於為戲「落髮」。

蔡黃汝表示，從國中就一直留長髮，每次要剪她都很反對，因為曾在朋友中做過「民調」，覺得她不適合短髮，加上自認個性中性，再剪短就少了點女生韻味。

這次為工作豁出去，蔡黃汝剪髮前瘋狂自拍，替長髮倩影留下紀念。長髮對她而言重要，笑說平常會藉由剪髮尾分岔舒壓，留長髮還能為她防止頸後部曬黑、冬天能保暖，直說想到長頭髮沒了不知該怎麼辦。

剪髮過程網路影音平台全程記錄，真實呈現她忐忑與不捨的情緒，蔡黃汝試圖閉著眼睛，向自身喊話一切都是夢；剪髮中突然看見鏡中自己短髮半成品，嚇得直喊「天啊！已經變短了」，一開始不太習慣，真的很想哭。

新短髮造型獲大家一致好評，工作人員讚她五官更加立體、時尚感激增，蔡黃汝開心透露，以前拍照時，朋友都說她長得像桂綸鎂，開玩笑說，「現在剪完我覺得更像，怎麼受得了啊」。1060308

(中央社)