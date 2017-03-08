紐約自由女神像沒入黑暗數小時 引熱議

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美國紐約自由女神像今天晚上有幾個小時不如平日明亮，此事在社群媒體引發議論，推特上許多人推測，這是為婦女節舉行的抗議活動，故意這麼做。

美聯社報導，著名的自由女神像今晚短暫陷入黑暗。負責營運的美國國家公園管理局（National Park Service）發言人威里斯（Jerry Willis）說，這是「意外停運」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，整座雕像除了皇冠和火炬，其他部分一片黑暗。接近午夜以前，才又重新明亮起來。

這次停運在社群媒體引起討論。有人說，也許是為了婦女節當天，為抗議男女不平等舉辦的「沒有婦女的一天」活動，故意這麼做。

但威里斯表示，這次停運可能與新設緊急備用發電機方案有關。

他說，真正原因要等到這個計畫案的工作人員明天上班後才能確定，「這是前一次珊迪颶風（Hurricane Sandy）重建計畫最後剩下的部分。」（譯者：中央社周慧盈）1060308

(中央社)