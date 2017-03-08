紐約自由女神像沒入黑暗數小時 引熱議
美國紐約自由女神像今天晚上有幾個小時不如平日明亮，此事在社群媒體引發議論，推特上許多人推測，這是為婦女節舉行的抗議活動，故意這麼做。
美聯社報導，著名的自由女神像今晚短暫陷入黑暗。負責營運的美國國家公園管理局（National Park Service）發言人威里斯（Jerry Willis）說，這是「意外停運」。
哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，整座雕像除了皇冠和火炬，其他部分一片黑暗。接近午夜以前，才又重新明亮起來。
這次停運在社群媒體引起討論。有人說，也許是為了婦女節當天，為抗議男女不平等舉辦的「沒有婦女的一天」活動，故意這麼做。
但威里斯表示，這次停運可能與新設緊急備用發電機方案有關。
他說，真正原因要等到這個計畫案的工作人員明天上班後才能確定，「這是前一次珊迪颶風（Hurricane Sandy）重建計畫最後剩下的部分。」（譯者：中央社周慧盈）1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。