防外國滲透 港澳參選人大代表有新規
據報導，香港和澳門人士今後參選中國大陸全國人大代表時，需要聲明沒有接受外國機構資助參選，同時聲明擁護大陸憲法。
官方香港電台今天發自北京的報導表示，在下午舉行的全國人民代表大會全體會議上，人大常委會副委員長兼秘書長王晨報告第13屆全國人大代表名額和選舉問題的決定草案。
草案規定港澳人大代表參選人需填寫參選人登記表，聲明未有直接或間接接受外國機構、組織、個人提供與選舉有關任何形式資助。
如果參選人被發現接受外國資助，由代表資格審查委員會核實，全國人大常委會確定代表當選無效。
此舉相信是要防止外國滲透。
據報導，草案新加入的內容還包括要求港澳人大的參選人在登記表上聲明擁護中國大陸憲法、特別行政區基本法，擁護「一國兩制」方針政策，「效忠中華人民共和國和香港特別行政區」。
如果當選人違反登記表所聲明的內容，也會被確定為當選無效。
本屆港區人大代表有36人，他們同時是香港選舉委員會委員，在香港行政長官選舉中擁有投票權。1060308
(中央社)
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