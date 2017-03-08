傳菊轟黨 陳明文：激動不代表生氣
外傳高雄市長陳菊怒轟民主進步黨中央不該對外放話，選對會召集人陳明文今天表示，陳菊語氣當然有比較激動，不代表生氣，而且陳菊講沒有砲轟黨中央，今天媒體寫的有點誇大。
週刊今天報導，2月27日總統蔡英文請各派系要角到官邸用餐，陳菊當著總統蔡英文的面砲轟黨中央，指有人說她在這次農漁會選舉中，為了支持立委劉世芳選高雄市長，轉而力挺高雄白派的蕭漢俊（立法院前院長王金平系統），而沒有支持同陣營的李清福。
陳明文今天出席民進黨中常會前受訪表示，那天餐會是一個成功的溝通餐會，他報告完各縣市選情和農會選舉狀況後，很多人都有回應，也包括陳菊，而陳菊也針對了農會選舉回應說明，大家對於看法不同、傳話造成的誤解，都能相互理解。
他說，站在選對會立場，當然希望每個縣市都有一定責任額，這不是放話；而站在地方立場，他們也解釋跟地方農會關係，不宜像打敵人的打法，所以大家能彼此理解諒解。
陳明文表示，農會選舉這次雖然沒成功，但是失敗是成功的開始，希望黨內可以和諧，也希望民進黨關心農會選舉、重視農會系統，農民還是民進黨最堅定的支持者，原來就是要透過農會系統照顧農民，這次雖然不成功，但後續還會繼續努力。
被問到陳菊當天是否有生氣？陳明文說，語氣當然有比較激動，不代表生氣，而且陳菊講的話，大家都聽懂，沒有砲轟黨中央，今天媒體寫的有點誇大。
對於報導中指出英系與新潮流在高雄、台南選舉中搶地盤，陳明文則表示沒有，站在選對會立場，大家都支持蔡總統，「大家都是英系」。
至於陳菊在餐會上是否有提到放話文化？陳明文說，站在選對會立場，未來在這方面會謹慎小心。1060308
(中央社)
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