黃國昌：打造婦女友善職場 還要更努力

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今天是國際婦女節，時代力量立委黃國昌表示，據勞動部調查，婦女因僱主違反性別工作平等法，被迫離職的受理申訴案件不斷攀升，打造對婦女婚育友善的職場環境，還要更努力。

黃國昌下午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，勞動部公佈2016年「工作場所就業平等概況調查」，5.9%的女性受雇者曾因懷孕或生小孩在職場遭受不平等對待，2015年調查結果為4.6%。

他說，這個結果似乎與一般社會生活經驗的認知有所落差，也遠低於人力銀行日前公佈的結果。

黃國昌說，依勞動部統計，因僱主違反性平法關於「育嬰留職停薪」、「產假」等工作平等措施，以及因婚孕而被迫離職的受理申訴案件，由2013年的74件，不斷攀升至2016年的166件，「根本不敢提出申訴的黑數，數量應更為可觀」。

他表示，申訴成功的比例卻不斷下降，從2013年23%、2014年18%，到2015的16%；主管機關裁罰的金額也屬偏低，以2015年違反「育嬰留職停薪或復職」案件而言，9件共處新台幣25萬元，每件平均不到3萬元。

黃國昌認為，這些結果都清楚地顯示，「打造一個對婚孕婦女友善的職場環境，我們還要更努力」。1060308

(中央社)