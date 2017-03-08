假冒50年茅台陳釀 比販毒還暴利
中國大陸正在推動品牌和打假，大陸的中國品牌建設促進會理事長劉平均今天表示，仿冒最大的誘因是暴利，假冒茅台50年陳釀，利潤甚至比販毒還高。
大陸央廣網報導，中國大陸全國政協委員、國家質量監督檢驗檢疫總局前副局長、中國品牌建設促進會理事長劉平均表示，2012年大陸國務院成立打擊侵犯知識產權和製售假冒偽劣商品（簡稱「雙打」）聯合小組，當「雙打」轉為常態化後，假冒偽劣似有死灰復燃態勢。
劉平均表示，假冒偽劣犯罪分子「10次你抓住了9次，有1次沒抓住，他們都能謀取暴利」。前幾年他負責打假執法分管的時候，曾有銷售白酒的電商告訴他，「假冒茅台50年陳釀，利潤比販毒還高！」
劉平均提出，政府要加大處罰力度，提高犯罪成本，才能有效遏制不法分子的投機心理。1060308
(中央社)
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