竹子湖海芋季24日登場 遊覽活動搶先報名
「竹子湖海芋季」即將在3月24日至4月23日登場！今年北市產業局與北投農會合作，特別規劃系列遊程活動，邀請民眾一起來陽明山竹子湖感受海芋的浪漫氛圍。
北市產業發展局林崇傑局長表示，竹子湖從早期種植蓬萊米、高冷蔬菜等農業生產型態，現在竹子湖多數的農園經輔導轉型為休閒農場。竹子湖海芋產量占全台百分之80以上，目前海芋已開花約3至5成，有些地方甚至花開6至7成，3月、4月正是大家上山賞海芋最佳時節。
竹子湖海芋季遊程則從即日起可報名，活動共分兩種路線，資訊如下：
路線一由竹子湖入口停車場集合，參觀蓬萊米原種田故事館後，附上竹子湖生態人文導覽解說（東湖地區） ，並在花谷海芋園享受採海芋與鬆餅套餐或厚片土司套餐。活動日期為3/28、4/11、4/18、4/25（每周二）
路線二同樣在竹子湖入口停車場集合後，參觀蓬萊米原種田故事館、竹子湖生態人文導覽解說（東湖地區） ，最後則在發現生活園藝區享受採海芋加上特色餐。活動日期為3/30、4/6、4/13、4/20、4/27（每周四）
活動費用每人300元（含保險、解說、採花及下午茶或餐費），須事先報名，每團滿10人成行，遊客自行前往集合地點集合報到（上午9:30），活動約在中午左右結束。
報名方式採電話報名或傳真報名，報名時請告知參加者姓名、身份證字號、出生年月日及聯絡人電話（日間可聯絡之電話及手機），以便後續聯絡事宜。 報名專線電話：02-2892-4185 轉340、450 。傳真號碼：02-2893-0227 北投區農會推廣部收。
(中時)
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