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張花冠赴日取經 嘉縣有望引進水上太陽能發電

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張花冠赴日取經 嘉縣有望引進水上太陽能發電
日本千葉縣在山倉水庫蓄水池上建立浮動式太陽能板發電設施。（嘉義縣政府提供）
張花冠赴日取經 嘉縣有望引進水上太陽能發電
嘉義縣長張花冠率團到日本千葉縣考察浮動式太陽能板發電設施計畫。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長張花冠今（8）日率領縣府團隊前往日本千葉縣考察，參觀千葉縣政府為發展綠能，與京瓷（Kyocera）公司合作，在山倉水庫蓄水池上建立浮動式太陽能板發電設施，目前該工程預定3月完成，2018年啟動商業運轉，完成後每年發電量最高可達到1萬6170MWh，足以供應4970戶家庭的民生用電，而千葉縣政府也因為這項計畫每年有2170萬日圓的權利金收入。

張花冠認為，近年來國內工商業界一直關心電力供應的穩定問題，地方政府為鼓勵產業發展，應主動協助產業界解決問題。山倉水庫的浮動式太陽能板發電計畫，不但有效解決了新建發電廠尋覓土地不易的問題，也符合政府推動綠能的政策方向。嘉義縣擁有多處水庫與滯洪池，如果有計畫推動綠能發電，日本的經驗非常具有參考價值。

(中時)

關鍵字：張花冠千葉縣浮動式太陽能板發電
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