張花冠赴日取經 嘉縣有望引進水上太陽能發電
嘉義縣長張花冠今（8）日率領縣府團隊前往日本千葉縣考察，參觀千葉縣政府為發展綠能，與京瓷（Kyocera）公司合作，在山倉水庫蓄水池上建立浮動式太陽能板發電設施，目前該工程預定3月完成，2018年啟動商業運轉，完成後每年發電量最高可達到1萬6170MWh，足以供應4970戶家庭的民生用電，而千葉縣政府也因為這項計畫每年有2170萬日圓的權利金收入。
張花冠認為，近年來國內工商業界一直關心電力供應的穩定問題，地方政府為鼓勵產業發展，應主動協助產業界解決問題。山倉水庫的浮動式太陽能板發電計畫，不但有效解決了新建發電廠尋覓土地不易的問題，也符合政府推動綠能的政策方向。嘉義縣擁有多處水庫與滯洪池，如果有計畫推動綠能發電，日本的經驗非常具有參考價值。
(中時)
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