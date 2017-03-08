樹林警分局長超窩心 婦女節獻花表心意

樹林分局長蘇永芳到各辦公室送給女性同仁巧克力玫瑰花。（王揚傑翻攝）

為慶祝婦女節，新北市樹林警分局蘇永芳今（8）日親自到分局各單位，向女性同仁致意並送上送巧克力玫瑰花，祝福她們婦女節快樂，同時感謝女性同仁，平日盡心盡力為警政工作努力。

蘇永芳表示，他十分感佩女性同仁長期對家庭、對社會、對警察工作的貢獻與付出，時常奔波、忙碌於職場工作與家庭照料間，不論身兼那個角色，肩負壓力絕不亞於男性。因此特別在婦女節這天獻上祝福，希望透過贈送玫瑰花的心意，讓在樹林分局服務的所有女性同仁感到窩心，並期許持續營造良善的工作環境，落實性別平權的理念，讓女性同仁工作上也能感受到滿滿溫馨。

(中時)