仁德醫專設備進化 多功能運動場啟用
位於苗栗後龍的仁德醫專斥資新台幣1億元打造的多功能運動場，今天剪綵啟用，運動場占地千坪，可容納3000餘人，號稱全國大專院校中最大的半戶外多功能風雨球場。
仁德醫護管理專科學校新建「飛耀運動場」竣工啟用，今天下午由苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、副縣長鄧桂菊、苗栗縣議長夫人張淑芬、苗栗縣議員李文斌、謝端容、孫素娥、鄭碧玉、劉寶鈴、羅雪珠、林寶珠、黃月娥、仁德醫專董事長鍾智文等人共同剪綵，未來提供師生不受風雨限制的運動場地。
「飛耀運動場」斥資1億元打造，占地1000坪，可以容納3千多人，場內設有3座籃球場、2座排球場、3座羽球場、3間社團辦公室，以及新穎舞台及音響設備，不但可供全校師生從事多元運動及社團活動，同時可做為大型活動場所，號稱是國大專院校當中，最大的半戶外多功能風雨球場。
仁德醫專校長黃柏翔表示，學校鄰近海邊，遇風雨強勁時，從事各項戶外活動甚為不便，且海風侵蝕性高，鋼骨結構採用高規格不銹鋼材，使用年限較一般鋼材來得久，此外，未來計畫在球場屋頂設置太陽能發電系統，發揮節能減碳功能。
蔡麗卿、鄧桂菊期勉學子在這麼好的環境中，能夠好好學習、鍛鍊體魄，在醫護專業領域中發揮長才，回饋社會。1060308
(中央社)
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