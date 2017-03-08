4G第3波釋照 NCC：年底前完成

NCC今天說，行動寬頻4G第3波釋照將釋出150MHz頻寬，預計今年8月開始受理申請，今年底前完成釋照作業。

國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行記者會表示，3G執照將在明年12月31日到期，為利得標業者有充裕時間協調頻譜，希望今年底完成4G第3波釋照作業，提升行動寬頻建設，讓用戶享有更好的行動上網體驗，積極打造行動社會與數位經濟發展有利環境。

NCC說，這次釋出頻率除3G已使用的1920~1975MHz、2110~2165MHz，以及未釋出的1975~1980MHz、2165~2170MHz，另釋出1800MHz頻段中閒置的1770~1785MHz及1865~1880MHz，共計150MHz頻寬。

NCC指出，4G服務從民國103年5月4日正式開通，截至105年12月底，4G用戶數已超過1800萬戶。

NCC說，這波釋照增加至少150MHz頻寬，可進一步提升用戶上網速率，也可帶動網際網路應用服務，如遠距醫療、居家保全、行動支付、線上學習等發展，讓全民共享行動寬頻帶來的便利生活。未來也將持續關注包括5G在內等行動發展趨勢。1060308

(中央社)