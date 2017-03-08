中科院研發展示館開幕 展現研發成果
桃園市長鄭文燦今天說，中科院包括龍園及青山等兩院區，今天研發展示館啟用，看到中科院研發的豐碩成果，國防科技獲認同，逐步邁向國防自主。
鄭文燦今天前往國家中山科學研究院龍園院區W48館，出席「國家中山科學研究院研發展示館開幕典禮」，他期許中科院整合國防工業與台灣產業製造能力，在強強相加的效應下，引領台灣工業往下一階段邁進。
鄭文燦說，中科院院區型態猶如科學園區，研發展示館的啟用可展現中科院豐碩成果，將來更能成為國防與工業通用科技的育成中心，國防工業的價值不只是國防自主，對整體工業的升級也有極大幫助，相信中科院結合系統整合製造能力、新技術及新材料開發等優異研發成果，能協助台灣產業進一步發展。1060308
(中央社)
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